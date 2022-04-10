محمد الجلاهمة ـ مبارك التنيب



أكد مصدر أمني أن عددا من أطراف المشاجرة العنيفة التي حدثت في منطقة صباح السالم وتم تداول مقاطع مصورة لها على وسائل التواصل تم توقيفهم من قبل رجال مخفر المنطقة وإسناد من النجدة.



وذكر المصدر لـ «الأنباء» أن سبب «الهوشة» أن المتشاجرين كان يدور بينهم حوار في «كلوب هاوس» للحديث في أمر تشهده الساحة حاليا، وخلال الحوار وضع أحدهم الآخر على وضع كتم الصوت (ميوت)، ليتم إثر ذلك التواعد في منطقة صباح السالم وتندلع بينهم المشاجرة التي تدخلت أجهزة وزارة الداخلية لفضها.



ولفت المصدر إلى أن المشاجرة أسفرت عن 5 مصابين سمح لهم بإحضار تقارير ارفقت في ملف القضية تضمنت بعضها جروحا وكدمات.



من جهتها، قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية إن الوزارة فتحت تحقيقا في المشاجرة التي شهدت إطلاق نار فجر أمس في منطقة صباح السالم، وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

فيصل الحمود: ما حدث بمنطقة صباح السالم معيب ويتطلب المحاسبة والعقوبات الرادعة

الشيخ فيصل الحمود

استنكر المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود إقدام عدد من الشباب على التشاجر في منطقة صباح السالم، لاسيما أن ذلك حدث في شهر الصيام والعبادات، الذي يمثل فرصة للتقرب إلى الله وعمل الطاعات والصالحات.



وقال الحمود في تصريح صحافي، إن مثل هذه التصرفات المرفوضة تخالف الأخلاق التي جبل عليها الكويتيون من احترام للآخر وحرص على وشائج القربى والتلاحم بين المجتمع.



وأضاف أن ما حدث فجر السبت في منطقة صباح السالم شيء مؤسف ومحزن ونحن في شهر رمضان المبارك شهر العبادة والتقرب إلى الله، وللأسف شيء معيب، ولا يتماشى مع الدين الإسلامي والشهر الفضيل وليس من عادات المجتمع الكويتي، مشددا على انه يجب محاسبة الجميع ووضع العقوبات الرادعة حفاظا على المجتمع.