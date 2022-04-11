تمكنت فرقتا إطفاء الجهراء والجهراء الحرفية من إنقاذ عائلة احتجزتها النيران في منزل بمنطقة الجهراء مساء السبت. وبحسب بيان صادر عن قوة الإطفاء فإن من تم إنقاذهم خمس نساء وثلاثة أطفال احتجزوا بالطابق الأول، مشيرة الى انه كان هناك بعض حالات الاختناق البسيط تم علاجها في الموقع عن طريق فنيي الطوارئ الطبية.



من جهة أخرى، ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام ان الحريق الذي أشيع عن اندلاعه في سوق الجمعة، قديم ويعود لأحد الحوادث التي وقعت في وقت سابق. وأهابت بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الى عدم تداول أي مقاطع أو صور من دون التأكد من المصادر الرسمية. وكان نشطاء على وسائل التواصل نشروا مقطعا لحريق قديم وقالوا انه حريق اندلع امس.