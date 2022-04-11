الحقنة والصيام



هل أخذ الصائم للحقنة يبطل صيامه؟



٭ الحقن العلاجية سواء الجلدية منها او العضلية، او الوريدية غير المغذية، ليست مفطرة، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما، ولم تدخل من الفم، والذي يفطر هو ما كان غذاء أكلا أو شربا، قال تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) فإذا دخل وقت الفجر حرم الأكل والشرب، أما التداوي بهذه الحقن فليس أكلا ولا شربا، والأصل صحة صيامنا حتى يثبت ما يفسده بمقتضى القرآن والسنة المطهرة.



ومن أبرز امثلة الحقن:



1 – الحقن الجلدية، ما يختص بمرض السكر، حقن الانسولين.



2 – الحقن العضلية: حقن المسكنات، وخافضات الحرارة، والحساسية.



3 – الحقن الوريدية: وهي على نوعين:



أ – حقن دوائية غير مغذية، مثل ادوية الصبغة التي يحقن بها المريض لعمل الاشعات المختلفة.



ب – حقن مغذية، وهي عبارة عن محاليل معقمة تحتوي على بعض المواد الغذائية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، وتعطى للمرضى الذين لا يستطيعون تناول الطعام بسبب مرض او حادث او عملية جراحية، فهذه الحقن المغذية وامثالها هي التي تفطر، لأنها وإن كانت لا تدخل الى الحلق الا انها تقوم مقام الاكل والشرب، فتأخذ حكمهما والله اعلم.