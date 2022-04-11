أسكت بها ضجيج قلبك كلما بدأ يسأل لماذا؟



ارفعها شعارا كلما عدت خاوي الوفاض، من الحكمة ان ترضى وتسلم امرك لمن منعه وعطاؤه لحكمة ولغاية كلها لصلاح امرك.



لعله خير، حين لا توفق في العمل في مكان ما، بعد ان بذلت الأسباب كلها، تأكد ان ابوابا غيرها مفتوحة على مصراعيها تنتظرك، قد هيأ الله لك فيها أسباب العيش الكريم، وفيها ستجد الخير العميم لعله خير، حين لا تجد اسمك بين الناجحين، تذرف الدموع وتشعر بخيبة الامل، بعد ان درست واجتهدت، ودعوت الله كثيرا في قيام الليل، ولكنك لم تنجح، انت لا تدري ان الله يريد لك الخير في مكان ما، قد يؤخر نجاحك لكي تتفوق وتبدع في مادة ما، او يوجهك الى طريق آخر فيه لك خير عظيم.



لعله خير في كل امر اردته، بحب وشوق ان يتحقق، وبذلت الأسباب كلها في سبيل ذلك، ثم وجدت انه صعب المنال، كن على يقين ان الخير فيما اختاره الله.



لعله خير، تعود ان تربت بها عرى روحك حال التعب والألم، وابتسم من قلب ينتظر بتفاؤل وأمل العوض من الله الجواد الكريم.



لعله خير