محمد راتب



كشف رئيس مجلس إدارة جمعية السالمية التعاونية علي الفزير لـ «الأنباء» أن مهرجان رمضان التسويقي في السوق المركزي حقق خلال 3 أيام مبيعات لامست الـ 100 ألف دينار، إضافة إلى قيامنا بتوزيع 7 سلال مقابل 5 فلوس فقط، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير على المهرجان يعكس ثقة المساهمين والمستهلكين بالسياسة التسويقية المتبعة في جمعية السالمية.



وذكر أننا حرصنا على تنويع الأصناف والمنتجات في مهرجان رمضان لتشمل الغذائية والاستهلاكية بنسبة تخفيضات وصلت إلى 50% إضافة إلى مهرجان الخضار والفاكهة كل يوم سبت، والذي يحظى بحضور كبير من المتسوقين ومسارعة للحصول على المنتجات الطازجة في الساعات الأولى من انطلاقه.



وفيما يتعلق بالسلال السبعة، أوضح الفزير أنه جرى توزيع تلك السلال مقابل 5 فلوس فقط في مبنى شركة زين القديم أو مبنى لوازم العائلة، وهي تضم سلة منظفات وسلة غذائية وسلة استهلاكية، وسلة أواني منزلية، وسلة الجهاز الكهربائي، وسلة المطاحن، وسلة البهارات.



وبين الفزير أن السلال هدية مقدمة من جمعية السالمية التعاونية لمساهميها الكرام من حاملي بطاقة العائلة، حيث تبلغ القيمة الحقيقية لها 70 دينارا، وقد جرى التحضير لها قبل فترة، وتم اختيار الأصناف بعناية فائقة من السلع الأكثر طلبا واقبالا.



وبسؤاله عن جديد الإنجازات في جمعية السالمية، أشار الفزير إلى أنه تم افتتاح ديوان السالمية وتجهيزه لتحقيق الأهداف التواصلية بين أبناء المنطقة، وليكون متنفسا لكبار السن الذين يحرصون على التلاقي وتبادل الأحاديث، والتعرف على كل ما هو جديد في الشأن الداخلي والخارجي.



وبالنسبة لأنشطة الجمعية، ذكر الفزير أنه سيجري تنظيم دورة رمضانية لكرة القدم على أن يتم تحديد التفاصيل لاحقا، والتعريف بالشروط والمكان للمشاركة في فعالياتها، إضافة إلى التحضير لتكريم المتفوقين من أبناء المساهمين لسنة 2020 من مختلف السنوات الدراسية، موضحا أن مجلس الإدارة ينظر في تنظيم حفل خاص بالتكريم إلا أن الأمر يخضع للدراسة على أن يتم الإعلان عن ذلك في وقته.



ودعا المساهمين إلى حضور الغبقة الرمضانية الثلاثاء القادم 12 الجاري في مبنى ديوان السالمية وذلك للتعارف وتكريم أعضاء مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة ماض في سياسته التسويقية الناجحة وتعميق التواصل مع المساهمين والاستماع إلى مطالبهم، مبينا أن ابوابنا مفتوحة أمام الاقتراحات البناءة وكل ما يصب في مصلحة العمل التعاوني في منطقة السالمية.