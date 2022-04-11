محمد راتب



أكد رئيس مجلس الإدارة في جمعية الفنطاس التعاونية خالد الدخيل أن جمعية السلام للأعمال الإنسانية الخيرية تقوم بجهود جبارة في أعمال الإغاثة الإنسانية داخل الكويت وخارجها، وتوصيل المساعدات من خلال القوافل التي تقوم بتسييرها، والتي تسد جانب من احتياجات الفقراء والمحتاجين في الخارج.



وأشار الدخيل إلى أن مجلس الإدارة حرص على تكريم الجمعية وتسليم درع لجهودها لرئيس العلاقات العامة خالد الجاسم وذلك لجهودهم في الأعمال الخيرية داخل الكويت وخارجها، مشيرا إلى أن الجمعية تأسست في 2016 واستطاعت خلال سنوات عملها أن تكون من الجمعيات الرائدة في البلاد.