ضمن برنامجه المميز الهادف إلى مشاركة كل قطاعات المجتمع فرحة الاحتفال بشهر رمضان الفضيل، نظم البنك التجاري الكويتي زيارة لإدارة الطوارئ الطبية ـ وزارة الصحة، وذلك لمشاركة موظفي إدارة الطوارئ الطبية بالوزارة الإفطار في الشهر الفضيل، حيث حرص البنك على إقامة مأدبة إفطار ومشاركة موظفي الإدارة فرحة الإفطار في رمضان وكذلك توزيع الهدايا عليهم تقديرا لجهودهم المبذولة في كل الأوقات، خصوصا في ساعات الذروة في شهر رمضان.

وقد جاءت هذه الزيارة في إطار التواصل الذي يحرص عليه البنك مع شرائح المجتمع طوال العام وفي المناسبات بشكل خاص، واهتمامه الكبير بجهود القائمين على سلامة المواطنين والمقيمين، والجهود التي تبذلها فرق الطوارئ الطبية وجميع قطاعات وزارة الصحة بشكل عام.

وفي هذا السياق، صرحت نائب المدير العام - قطاع التواصل المؤسسي في البنك، أماني الورع قائلة: تأتي مشاركة أسرة البنك التجاري لموظفي إدارة الطوارئ الطبية بمأدبة الإفطار في إطار الأنشطة والفعاليات المجتمعية التي ينظمها البنك خلال شهر رمضان المبارك، وانطلاقا من إيمانه بأهمية مشاركة موظفي إدارة الطوارئ الطبية التابعة لوزارة الصحة تقديرا وعرفانا بجهودهم وإخلاصهم وعطائهم المستمر في تأمين سبل الصحة والسلامة للجميع.