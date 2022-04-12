أحمد خميس



ارتفعت حصيلة المعاملات المنجزة من قبل قطاع شؤون الإقامة وقطاع الجنسية والجوزات عبر الأونلاين الى اكثر 4 ملايين ونصف مليون معاملة منذ بدء الخدمات الإلكترونية للوزارة.



وبحسب الإحصائية عن الإدارة العامة لنظم المعلومات فإن عدد المعاملات «تجديد اقامة» للعاملين في القطاع الحكومي «المادة 17» بلغ 82498 معاملة، فيما بلغت المعاملات الخاصة بتجديد إقامات الوافدين من حملة «المادة 18» قطاع أهلي 1562819 أما المعاملات التي جددت لحملة«المادة 19»شريك تجاري فبلغت 242 معاملة، أما حملة «المادة 20»عمالة منزلية فبلغت الأعداد التي تم التجديد لها أونلاين 548446 معاملة، وبالنسبة لحملة «المادة 22»التحاق بعائل فبلغت المعاملات المحددة أونلاين 796623 معاملة فيما حملة «المادة 23» فجدد لـ 731 شخصا.



أما حملة «المادة 24»كفيل نفسه فتم انجاز 2041 معاملة وجرى نقل كفالة«مادة 18» لـ 482808 وجرى تجديد جوازات سفر لمواطنين أونلاين بعدد إجمالي بلغ 2230 جوازا.