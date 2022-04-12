أحبط رجال المرور عملية سرقة أملاك دولة عبارة أسلاك شائكة واعمدة تثبيت من أحد الطرق، حيث تم ضبط لصين، وجاء ضبطهما عقب رصد عملية السرقة بواسطة كاميرات مراقبة، وتم التحفظ على المسروقات والمركبة المستخدمة وأدوات السرقة.



من جهة أخرى، واصل رجال شرطة النجدة حملاتهم المرورية الرامية إلى تحقيق الضبط المروري.



وأسفرت الحملات التي قامت بها إدارات النجدة في محافظات المرور الست، عن تحرير 1511 مخالفة متنوعة وإحالة 40 مركبة بمخالفة التظليل والأمن والمتانة وانبعاث أصوات مزعجة إلى كراج الحجز.



كما قام رجال المرور بضبط باصات للنقل العام يقودها باستهتـــار ورعونـــة ويعرضــون حيـــاة مستخدميهـــا للمخاطر، وتم تحرير مخالفات وإحالة البـــاصات الى الحجز.