يعقوب العوضي



توج فريق القرين بكأس اتحاد كرة اليد للأشبال تحت 13 سنة بعد فوزه على العربي في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أول من أمس على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر الاتحاد في الدعية بنتيجة 20-17 وجاء الكويت في المركز الثالث.



وبعد المباراة النهائية قام أعضاء مجلس ادارة اتحاد اليد شبيب الهاجري، وطلال العتيبي ومحمد العازمي ومدير اللعبة بنادي القرين عبدالعزيز يالوس ومساعده حامد مزعل ومدير يد العربي سابقا حسين عاشور بتقليد الميداليات للفرق المتوجة وتسليم كأس البطولة.



من جانب آخر، فاز برقان على القرين 27-24 في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الممتاز ورفع رصيده إلى 22 نقطة، بينما بقي القرين على رصيده السابق بنقطتين.



وتقام اليوم مباراتان على نفس الصالة ضمن الجولة 16 من البطولة، فيتواجه القادسية والفحيحيل ولكل منهما 20 نقطة في الـ8:30، بينما يجمع اللقاء الثاني كاظمة برصيد 26 نقطة مع العربي بـ 10 نقاط في الـ10:30.