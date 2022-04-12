أطلقت الهيئة العامة للشباب المشروع التدريبي الثالث «العاملين مع المتطوعين للفرق التطوعية» ضمن برنامج «أكاديمية العمل التطوعي» والذي يهدف إلى تطوير قدرات المتطوعين وإتاحة المساحات لهم لتنفيذ الأعمال التطوعية وبناء شراكات مع الفرق التطوعية وجمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني.



وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس إن ‏المشروع التدريبي الثالث يعمل على تدريب وتأهيل الفرق التطوعية وبناء القدرات الخاصة لأعضاء الفرق من جانب المهارات السلوكية والإنسانية والقيادية، وكذلك وضع معايير الاستدامة في الفرق التطوعية والتسويق لأعمالها وطرق تمويلها والبحث عن المصادر الخاصة بتنفيذ المشاريع الخاصة بها.



وأضافت أن برامج أكاديمية العمل التطوعي وأنشطته مستمرة، وتم تحديد عدد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التطوعية والتدريبية خلال شهر رمضان وتم اعتماد الأنشطة التدريبية والفعاليات الاجتماعية بالاضافة للأنشطة الرياضية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.



‏وأشارت الى أنه في 17 أبريل سيبدأ البرنامج التدريبي «فن تصوير الاحتفالات والأنشطة التطوعية» وهو مشروع تدريبي لتأهيل وتدريب مصوري الفرق التطوعية على استخدام التقنيات الحديثة في مجال التصوير لتغطية الفعاليات العامة والأنشطة التطوعية ويستهدف خلق فريق تصوير مساند للأنشطة التطوعية في الهيئة العامة للشباب، وفي 27 أبريل سيكون المشروع التدريبي الثاني العاملين مع المتطوعين بعنوان «مجتمع تطوعي واعي ومستدام» لجمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني يهدف المشروع إلى تدريب وتأهيل منتسبيها في بناء القدرات الخاصة من جانب المهارات السلوكية والإنسانية والقيادية وكذلك وضع معايير الاستدامة في للجمعيات والمنظمات والتسويق لأعمالها وطرق تمويلها والبحث عن المصادر الخاصة بتنفيذ مشاريعها.



وتحرص الهيئة على توفير فرص تطوعية للشباب بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمتطوعين الراغبين بالمساهمة في تنظيم مصليات صلاة القيام ومصليات العيد، حيث يقوم المتطوعون بكل الأعمال التطوعية اللازمة لتوفير سبل الراحة للمصلين.