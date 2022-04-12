بيروت - عمر حبنجر



قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إنه سيزور المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك.



وصرح ميقاتي للصحافيين من دارة السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، قائلا: «سعدت جدا هذا المساء بلقاء سعادة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان الصديق وليد البخاري. وقد سمعت من سعادته حرص المملكة، ملكا وولي عهد، على دعم لبنان وان تكون دائما إلى جانب لبنان. ذكرنا معا العلاقة التاريخية والمستقبلية بين المملكة ولبنان».



وردا على سؤال قال رئيس الوزراء اللبناني: «لم أشعر يوما ان المملكة العربية السعودية أغلقت أبوابها أمامي وأمام أي لبناني، فنحن نعلم تماما ان اللبنانيين الموجودين في المملكة محاطون بكل رعاية واهتمام، وأنا بإذن الله سأقوم بزيارة الى المملكة قريبا جدا وإذا أردتم معرفة التاريخ فسيكون خلال شهر رمضان المبارك».