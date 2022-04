يحرص البنك التجاري على المشاركة في معارض الفرص الوظيفية بمختلف الجامعات والمعاهد، حيث إنها تعد من أبرز الوسائل التي تساعد على التواصل بين الطلاب وسوق وأرباب العمل. ومن هذا المنطلق شارك البنك التجاري في معرض الفرص الوظيفية وأسبوع الطلبة المستجدين في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، وذلك لاستقطاب الطاقات الشابة وتوفير فرص العمل المناسبة لهم حسب تخصصاتهم الدراسية ومساعدتهم للبدء بمسيرة الحياة العملية وتعريفهم بالقطاع المصرفي الذي يعتبر الركيزة الأساسية لاقتصاد الدولة.



وحيث إن المعرض يهدف الى فتح قنوات التواصل المباشر بين القطاع المصرفي والطلبة الخريجين فقد تواجد موظفو الموارد البشرية وقاموا بتوجيه الطلبة وحديثي التخرج حول كيفية اختيار مهنة المستقبل الى جانب تعريفهم بطبيعة العمل بالقطاع المصرفي.



وعلى هامش تواجد البنك في جامعة الكويت، تم عرض مزايا حساب YOU للشباب من خلال إعلان «انت من يختار» بمعنى انت وخياراتك ستسهم في صياغة مستقبل الكويت، وذلك في ظل إيمان البنك الراسخ بأن الشباب هم بناة المستقبل وكذلك سعيه الدائم لتوفير المميزات والبيئة المناسبة للكفاءات الكويتية.



هذا وقد قام موظفو إدارة المبيعات المباشرة التابعة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد، بشرح وتعريف طلبة الجامعة من الشباب بمزايا حساب YOU في سياق تفاعلي شرح فيه موظفو التجاري الخدمات والمزايا التي يوفرها حساب YOU والحملة التسويقية الجديدة المرتبطة بالحساب والفرص التي سيقدمها هذا الحساب لفئة الشباب.