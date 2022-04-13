القاهرة - محمد صلاح



في حياة النجوم العديد من لحظات السعادة والنجاح والتألق.. ولكن في الوقت ذاته يجد نفسه في بعض الأحيان يتعرض لمطبات وأزمات تثير غضبه وتجعله في حالة من القلق والضيق وعدم القدرة على المواجهة لفترات طويلة.. «الأنباء» ترصد اللحظات الصعبة والمواقف الصادمة التي شغلت حيزا من حياة النجوم.. وكيفية التغلب عليها، وما الآثار المترتبة على تلك المشاكل؟



ارتبط اسم الفنانة نادية الجندي بكثير من المطبات والأزمات والعوائق التي تثير الجدل في الرأي العام والوسط الفني حتى ان قصة زواجها بالفنان الراحل عماد حمدي كانت ومازالت محل حكايات وقصص، حين التقيا لأول مرة في فيلم «زوجة في الشارع» وعبر حمدي وقتها عن إعجابه بالفنانة الشابة آنذاك نادية الجندي ولم يكن يبخل عليها بالنصائح والتوجيهات أثناء التصوير حتى تؤدي دورها على أكمل وجه لتنشأ قصة حب بينهما رغم فرق السن الكبير بينه ورأت نادية في الفنان الراحل صورة لوالدها التي كانت دائما ما تبحث عن شخصية مماثلة له لتشاركه باقي حياتها، وعندما وجدت في عماد حمدي تلك الشخصية وقعت في حبه وتعلقت به تعلقا شديدا وطلب الزواج منها ووافقت.. ولكن قوبل طلبهما برفض والديها لأنه كان يكبرها بأكثر من 20 عاما إلا أنها أصرت على الزواج، مهددة بأن تتزوجه رغما عن والديها في حال إصرارهما على الرفض.. ليتم زواجهما عام 1961.



انقسمت الآراء بعد الزواج ما بين من هاجمها وانتقدها، وأكد انها سعت لاستغلال اسم زوجها الراحل عماد حمدي لدخول مجال الفن، فكانت على ثقة كبيرة بموهبتها الفنية وقدرتها على الإبداع في مجال الفن التي تحبه.. وما بين من طالب بالكثير والانتظار لنهاية القصة استمر زواج عماد حمدي ونادية الجندي لمدة 12 عاما، أنجبا خلالها ابنهما هشام، وهو الابن الوحيد لنادية الجندي، وكان زوجها يحبها بشدة، ودعم طموحها من خلال إنتاجه لها الفيلم الاستعراضي «بمبة كشر»، الذي كان من إخراج حسن الإمام. أنفق عماد حمدي جميع أمواله لتغطية نفقات الفيلم العالية، وحتى يتجنب متاعب الضرائب، كتب الفيلم باسم زوجته في ذلك الوقت نادية الجندي بعد أن اتفقا على أن يأخذ نسبة من الإيرادات. تم عرض الفيلم وحقق نجاحا كبيرا، لكن فوجئ بها ترفض بشدة أن تعطيه أي مبلغ من إيرادات الفيلم؛ لأنها أنتجت الفيلم من أموالها التي كسبتها من متجر الأزياء الذي كانت تمتلكه.. ووفقا لمذكراته فإنها استولت أيضا على شقته في الزمالك التي كانت تتكون من 9 غرف بعد أن اشترى شقتين وضمهما لبعضهما البعض وتم تأسيسها بالأثاث الفاخر والتحف.