كشفت الجمارك الإيرانية عن أن «الصادرات الايرانية إلى سورية خلال العام المنصرم» بحسب التقويم الفارسي، «بلغ نحو 133 طنا، بقيمة 218 مليون دولار»، في وقت باتت المنتجات الإيرانية تغزو السوق السورية.



وأوضح المتحدث باسم الجمارك الايرانية روح الله لطيفي أنه «مقارنة بالعام الماضي، شهدت الصادرات الإيرانية إلي سورية نموا بنسبة 6% في الوزن و79% في القيمة». ولفت لطيفي إلى أن «حجم الاستيراد من سورية خلال هذه الفترة بلغ من حيث الوزن نحو 295 ألف طن، بقيمة 30 مليون دولار، وشهد نموا بنسبة 55% في الوزن، و73% في القيمة».



وسبق أن قدرت منظمة التنمية التجارية الإيرانية ارتفاع قيمة الصادرات من إيران إلى سورية بنسبة تصل إلى 73%.