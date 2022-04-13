استهدف مجهولون أمين شعبة حزب «البعث» فريد عمارين أمام مقر الحزب في مدينة نوى غربي محافظة درعا، ما أسفر عن مقتله على الفور.



وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن «مسلحين اثنين يركبان دراجة نارية اعترضا سيارة أمين الشعبة فريد محمد العمارين أمام مقر الشعبة في نوى وبعد توقف السيارة أنزلاه منها وأطلقا عليه الرصاص مباشرة ما أدى إلى استشهاده وفرا بسيارته».



وأشارت إلى أن مشفى نوى الوطني استقبل العمارين وقد فارق الحياة جراء إصابته بعدة طلقات نارية في القلب والصدر والساقين.



من جانبها، قالت شبكة «الإعلام الإلكتروني» الموالية، عبر «فيسبوك»، إن الأشخاص الذين استهدفوا عمارين سرقوا سيارته بعد أن أردوه قتيلا، ثم لاذوا بالفرار من المنطقة، وهو ما أكدته شبكة «مراسل نوى» المحلية.



وفي السياق، ذكرت «سانا» أن عبوة مفخخة زرعها مجهولون انفجرت بسيارة خاصة في مدينة قطنا بريف دمشق الجنوبي الغربي ما أدى إلى احتراقها.



وذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق أن «عبوة مفخخة انفجرت بسيارة خاصة كانت مركونة بالقرب من مبنى المالية بمدينة قطنا بالريف الجنوبي الغربي ما تسبب في احتراق السيارة وأضرار بسيطة بالمكان».