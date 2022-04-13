نظمت إدارة التأهيل والتقويم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية غبقة رمضانية بحضور مراقب إدارة التأهيل والتقويم فهد العتيبي ومشرف مركز منتصف الطريق يعقوب الشطي شارك فيها (120) متعافيا من نزلاء الأجنحة التأهيلية والأجنحة الداخلية بمركز بيت التمويل لعلاج الإدمان ونزلاء منزل منتصف الطريق بالتعاون مع وزارة الصحة تفعيلا لقيم الشراكة بين مؤسسات الدولة واستكمالا لبرنامج التعافي نفسيا وروحيا وصحيا لتأهيلهم للعودة إلى المجتمع والعيش الكريم.



كما حضر الغبقة كل من عبد العزيز الصالح رئيس قسم الإسكان والرعاية الاجتماعية والمشرف الإداري لمنزل منتصف الطريق فهد الكعبي.