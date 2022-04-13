قال الشيخ د.خالد المذكور، إنه مع اقتراب الليال البيض من رمضان ١٣، ١٤، ١٥ حيث يُمسي القمر بدرا تأتي عادة رمضانية تسمى "قرقيعان" في الكويت وعند اشقائنا في دول الخليج حيث يجري فيها توزيع الحلويات والمكسرات للأطفال، مشيرا إلى أن هذه العادة جائزة شرعا مع مراعاة عدم الإسراف فيها والمحافظة على أطفالنا عند خروجهم وضبط وقتهم.

واضاف: في شهر رمضان توجد عادات اجتماعية تختلف من بلد إلى بلد تتعلق بالزيارات وتبادل التهاني، وفي بعض الأطعمة والأشربة التي تكون في رمضان ومدفع الإفطار وملابس الأطفال وهذه عادات لا بأس بها شرعا.



