وصف النائب خالد العتيبي، قرار وزير الصحة للتسع مناطق المشمولة لتلقى الخدمة بمستشفى جابر بالمعيب والذي يعتريه الطبقية مؤكدا أن ‏عدم شمول القرار لمناطق منطقة مبارك الكبير الصحية اجحاف ولا يمكن أن يفسر وعلى وزير الصحة سحبه وإعادة اصداره بشكل صحيح.

وتساءل العتيبي كيف يتم إقصاء مناطق قريبة من تلقى الخدمة بالمستشفى من القرار كمناطق صباح السالم، والعدان، والقصور، والقرين،ومبارك الكبير من مستشفى جابر الاحمد وشمول القرار لمناطق أبعد جغرافيا كأبو فطيرة والفنيطيس وابو الحصانية. الأمر الذي يعني أن تقييم وزارة الصحة للمناطق المشمولة مبني على أسعار الأراضي فيها ولا يتعلق الأمر بقرب المسافة من المستشفى.

وطالب العتيبي الوزير بسرعة إعادة رسم القرار بشكل يتوافق مع العقل والمنطق قائلا هذه ليست مناطق انتخابية والتوزيع لا يبنى فيها على الفئوية أو نوعية مكونات المواطنين بالمناطق ولكنه يبنى على الأقرب والأكثر كثافة من حيث التعداد وحاجة المواطن لهذه الخدمة في ظل نقص الخدمات في مستشفى العدان الذي يخدم الكثافة السكانية الأكبر في الكويت.