وجه النائب حمدان العازمي سؤالاً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:

1- كشف بأسماء شاغلي الوظائف الإشرافية في بنك الائتمان الكويتي، مع تزويدي بصورة ضوئية من قرارات ترقيتهم على هذه الوظائف.

2- كشف بأسماء شاغلي الوظائف الإشرافية بالتكليف، مع تزويدي بصورة ضوئية من قرارات التكليف.

3- كشف بعدد المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية الشاغرة بالبنك خلال الفترة من يناير 2019 حتى تاريخ توجيه السؤال، مع بيان درجاتهم ومسمياتهم الوظيفية قبل التعيين بالوظيفة الإشرافية وسنوات خبرتهم العملية وتخصصاتهم العلمية، وتاريخ المقابلة الشخصية لكل منهم على حدة.

4- كشف بتعيين المقبولين بالوظائف الإشرافية خلال الفترة من يناير 2019 حتى تاريخ توجيه السؤال ، وكشف بالمرفوضين مع بيان أسباب الرفض، كما يرجى إرفاق شهادة تبين التدرج الوظيفي والمؤهل العلمي وتاريخ الحصول عليها لكل من المقبولين والمرفوضين وتزويدي بمعايير الاختيار والمفاضلة بينهم، مع توضيح ما إذا كانت هذه المعايير بالمفاضلة تتم وفق اللوائح والقوانين الصادرة من ديوان الخدمة المدنية أم لا، فإذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بما يؤيد اتخاذ هذا الإجراء.

5- ما القواعد المتبعة في إجراء الاختبارات التحريرية والشفهية لشغل هذه الوظائف؟

6 - كشف بأسماء أعضاء اللجنة التي تشرف على مقابلات الوظائف الإشرافية.

7- هل يوجد تظلمات مقدمة من المرفوضين من قبل لجنة التعيين بالوظائف الإشرافية بالبنك ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخ من هذه التظلمات والردود القانونية عليها.