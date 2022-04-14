حازت شركة الوطني للاستثمار، إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في المنطقة والذراع الاستثمارية لمجموعة بنك الكويت الوطني، جائزة جلوبل فاينانس «لأفضل بنك في مجال صفقات الدين» في الشرق الأوسط لعام 2022.



وتسلط شركة جلوبل فاينانس، من خلال جوائزها، الضوء على أفضل الشركات أداء على مستوى العالم في القطاع المصرفي وقطاع الخدمات المالية، مما جعلها علامة جودة وتميز موثوقة في المجتمع المالي العالمي. وتعزز جائزة جلوبل فاينانس نجاح شركة الوطني للاستثمار ومكانتها في دعم عملائها خلال هذه الفترة الاستثنائية في تاريخ الأسواق العالمية.



وتعد الجائزة بمنزلة شهادة على زخم صفقات الدين التي قامت بها شركة الوطني للاستثمار خلال العام الماضي واستمرارها في تلبية احتياجات عملائها للمشورة المالية المتخصصة في مجال أسواق رأس المال بصورة عامة وأسواق الدين بصورة خاصة، حيث لعبت الشركة دورا محوريا في تقديم المشورة للعديد من مصدري الأوراق المالية المحليين والإقليميين والعاملين في قطاعات مختلفة ومنها القطاع النفطي والبتروكيماويات والقطاع المصرفي، وذلك في إصداراتهم بأدوات أسواق الدين المحلية، والعالمية، والتقليدية، والإسلامية. هذا، وقد نجحت شركة الوطني للاستثمار خلال سنة 2021 بترتيب صفقات سندات وصكوك تفوق قيمتها 8.9 مليارات دولار، عبر عدد من الصفقات المتنوعة على صعيد القطاعات والعملات وأنواع الإصدار.



وصرح فارس حمامي، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية: نسعد بأن نحظى بهذا التكريم الذي يعكس سجلنا الحافل في أسواق الدين وتنفيذ الصفقات البارزة، ونفتخر بالجائزة التي تعد شهادة على التزامنا بتطوير أسواق المال في المنطقة وجهودنا المستمرة نحو تحقيق قيمة مضافة لعملائنا.



وقال جوزيف دي جيارابوتو، ناشر ومدير تحرير جلوبال فاينانس: تلعب بنوك الاستثمار دورا رائدا في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي مع تقدم الوباء. وأضاف: من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن تفهم الشركات التخصصات والمهارات التي تقدمها البنوك الاستثمارية، وتعد جوائز جلوبل فاينانس مصدرا قويا لتغطية أعمال المؤسسات الرائدة في هذا القطاع.



ويقدم قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة الوطني للاستثمار مجموعة كاملة من خدمات الاستشارات المالية للشركات، بما في ذلك أسواق رأس المال وأسواق الدين وعمليات الدمج والاستحواذ وخدمات الاستشارات التمويلية، ونفذت شركة الوطني للاستثمار صفقات الخدمات المصرفية الاستثمارية بقيمة ما يعادل 91 مليار دولار أميركي لغاية تاريخه، مما يعزز دور الشركة الرائد كالمستشار المالي المفضل في الكويت. كما لعبت شركة الوطني للاستثمار دورا مهما في العديد من الإصدارات في أسواق الدين التقليدية والإسلامية في الأسواق العالمية والمحلية وصفقات إعادة الهيكلة والتي تزيد قيمتها على 33 مليار دولار لغاية تاريخه.