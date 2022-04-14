وزعت جمعية الهلال الأحمر مساعدات إنسانية بمناسبة شهر رمضان الكريم مقدمة بدعم من بيت التمويل الكويتي للأسر اللبنانية المحتاجة وأسر اللاجئين السوريين.



وقال رئيس بعثة الجمعية الى لبنان د.مساعد العنزي لـ «كونا» أمس، ان الجمعية جريا على عادتها في الشهر الفضيل قامت بتوزيع المساعدات الإنسانية المقدمة من الشعب الكويتي للأشقاء اللبنانيين والسوريين في لبنان للتأكيد على روح التضامن والإخاء التي يحرص عليها أبناء الكويت مع اشقائهم العرب في الظروف الصعبة.



وأشار العنزي الى ان المساعدات عبارة عن كسوة العيد وشملت 2000 أسرة مستفيدة الى جانب سلة رمضانية تحتوي على مواد غذائية ستوزع خلال الشهر الكريم على 4000 أسرة.



وفي سياق الجهود الانسانية لجمعية الهلال الاحمر في لبنان بين انه تم الاتفاق مع المعنيين على دعم اجراء عمليات القلب المفتوح لعدد من الاطفال اللاجئين السوريين في مستشفى راشيا الحكومي بمنطقة البقاع شرق لبنان.



وتواصل الجمعية جهودها الإنسانية في دعم الاسر اللبنانية واللاجئين السوريين والفلسطينيين عبر مشاريعها المستمرة وأبرزها مشروع الرغيف.