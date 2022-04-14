بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لوزراء جمهورية باكستان الصديقة، متمنيا سموه له دوام التوفيق وموفور الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.