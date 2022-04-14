مبارك الخالدي



بعد طول انتظار وحسما لكثير من التكهنات بشأن مسار اتحاد كرة القدم أشهر صباح أمس وبشكل رسمي بالجريدة الرسمية النظام الاساسي الجديد والمعدل للاتحاد، ومن المقرر ان تتم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الادارة في 20 مايو المقبل.



وكانت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد قد وافقت في اجتماعها غير العادي بتاريخ 9 أغسطس 2021 وجمعية لاحقة اقيمت بتاريخ 24/2/2022 بحضور ممثلي الاتحاد الدولي «فيفا» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث تمت الموافقة على اجراء تعديلات على النظام الاساسي بالاغلبية بعد تحفظ نادي القادسية على آلية الدعوة.



وبعد رفع المحاضر الى «فيفا» حصلت التعديلات المطلوبة على الموافقة الدولية ومن ابرز التعديلات تشكيل مجلس الادارة من 7 اعضاء منهم نائبان للرئيس.



وأوضح النظام الاساسي الجديد والمكون من 77 مادة الشروط الواجب توافرها في المرشحين لعضوية مجلس الادارة والواجبات المنوطة بهم، كما تضمن مواعيد وآلية انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية والنصاب القانوني لعقدهما. ومن المتوقع ان تشهد الايام القليلة المقبلة الاعلان عن اسماء الشخصيات المرشحة لشغل المناصب التنفيذية لمكتب الاتحاد وهي الرئيس ونائبا الرئيس والعضو النسائي وثلاثة اعضاء آخرين.