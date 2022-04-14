مفرح الشمري



تحرص المعدة شيرين بهبهاني على ان تكون برامجها الاذاعية مميزة دائما خصوصا في شهر رمضان الذي تتصدى فيه لاعداد ثلاثة برامج تبث في في محطة OFM واذاعة البرنامج العام بمشاركة بعض زملائها، في هذا الصدد، عبرت المعدة شيرين بهبهاني لـ«الأنباء» عن سعادتها بردة فعل المستمعين على برنامجها الرمضاني «نجوم رمضان» الذي يبث كل جمعة عبر اثير محطة OFM صوت الشباب والتي تتصدى لتقديمه فجر الشطي وعبدالله الطراح وينفذه علي الحجي ومن اخراج طيبة الملا، مشيرة الى ان البرنامج يستعرض أهم الأعمال الدرامية والبرامج الثقافية الرمضانية إذاعيا وتلفزيونيا، بالاضافة الى اعمال التطوع الشبابية التي تقام في شهر رمضان.



كما تتصدى المعدة شيرين بهبهاني لاعداد برنامج «خلك هيلثي» من تقديم فجر الشطي ومحمد خليفة الذي يبث كل يوم سبت من 3 الى 4 عصرا على الهواء عبر اثير OFM صوت الشباب وهو من اخراج عبدالوهاب الصلاحات ويشاركها في الاعداد فجر الشطي، ويستضيف البرنامج كل ما يختص بالصحة والرياضة من خلال استضافته عددا من اختصاصيي التغذية ومدربي اللياقة. واضافت بهبهاني لـ«الأنباء» ان لديها برنامج غبقة رمضانية يبث عبر اثير اذاعة البرنامج العام يوميا من الاحد الى الخميس وتحديدا من 10 الى 11م وهو من اخراج ادهام العنزي ويشاركها في الإعداد محمد الشمري.



وشكرت المعدة شيرين بهبهاني مدير اذاعة البرنامج العام سعد الفندي على دعمه وتشجيعه للشباب ومتابعة كل ما يحتاجون اليه في برامجهم حتى تظهر بالشكل المطلوب.