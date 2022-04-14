بيروت - عمر حبنجر - داود رمال



أكد السفير الكويتي في بيروت عبدالعال القناعي أن عودة السفراء إلى لبنان مؤشر على نجاح المبادرة الكويتية.



وقال القناعي، في تصريح بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: «تشرفت اليوم وبعد عودتي، بلقاء دولة الرئيس نجيب ميقاتي وتباحثت معه في العلاقات الثنائية والشؤون التي تهم البلدين الشقيقين، وأعربت له عن تمنيات القيادة السياسية في الكويت ووزير الخارجية بأفضل العلاقات مع لبنان وبمستقبل مشرق وبأفضل الأوضاع مع لبنان الشقيق».



وبشأن استكمال المبادرة الكويتية من خلال البدء بعودة العلاقات الديبلوماسية، قال السفير الكويتي إن «عودة العلاقات الديبلوماسية وعودة السفراء هي مؤشر على نجاح هذه المبادرة، وعلى الطرفين في لبنان والخليج التوصل إلى اتفاق مشترك حيث إن التاريخ والمصير اللذين يجمعهما هو أبدي وأعلى وأهم من كل شيء».



وتمنى القناعي «أن يكون ما حدث غيمة عابرة»، مشيرا إلى أن عودة السفراء سيؤدي إلى مزيد من التقارب والتعاون لما فيه مصلحة البلدين.



وأضاف: «سنرى هذا البلد بحال أفضل ومستقبل أفضل، آملين بأن تزول هذه الضائقة أو المشاكل التي يمر بها البلد الشقيق».



من جهته، جدد ميقاتي «تأكيد متانة العلاقات بين لبنان والكويت»، شاكرا دولة الكويت، أميرا وحكومة، على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان، ومساعيها وجهودها لعودة العلاقات اللبنانية- الخليجية إلى صفائها وحيويتها.



هذا ويتسارع تآكل الأيام الفاصلة عن موعد الاستحقاق الانتخابي في 15 مايو، فيما تحولت الأنظار الى السوق الانتخابية السوداء الناشطة عينيا وماديا، عبر معادلة العصا والجزرة، والترغيب والترهيب.



واللجوء الى العصا، متعدد الأساليب، من تمزيق العيون في صور المرشحة بولا يعقوبيان في دائرة بيروت الأولى، الى تحذير الشيخ عباس الجوهري، المرشح للمقعد الشيعي في بعلبك الهرمل، من خارج كارتل حزب الله - امل، الى الحملات الشوفينية من بعض المرشحين في دائرة بيروت الثانية، ضد منافسيهم المنتمين من حيث القيد، الى مدينة صيدا او طرابلس، او العكس، حيث اعلن المرشح النائب فيصل كرامي رفضه ان «نحكم من صيدا او من بيروت !»



بعض المصادر، لفتت الى غياب رئيس الجمهورية ميشال عون عن إفطار الرؤساء الجامع، الذي أقامه السفير السعودي وليد البخاري في دارته باليرزة الاثنين الماضي، فالرئيس نبيه بري غاب أيضا، لكنه أوفد من يمثله وهو الوزير عباس الحاج حسن، علما ان زيارة السفير البخاري الى بعبدا أمس تشي بأنه لا مشكلة على هذا الصعيد، اذ أكد السفير البخاري أنه عايد الرئيس عون بمناسبة قرب حلول عيد الفصح وبحث معه في تفعيل العلاقات الثنائية بعد عودة السفراء. وأكد البخاري حرص المملكة على مساعدة الشعب اللبناني. واطلع البخاري رئيس الجمهورية على آلية عمل الصندوق السعودي- الفرنسي المشترك المخصص للدعم الإنساني وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان. وقد تسلم الرئيس عون امس أوراق اعتماد سفير قطر الجديد ابراهيم السهلاوي بحضور وزير الخارجية عبدالله بوحبيب.



في الأثناء، تشتد الحملات المتبادلة بين حزب الله والنائب فؤاد مخزومي المرشح عن دائرة بيروت الثانية يوما بعد آخر، وقد رفع مخزومي «الدوز» امس، من دار الفتوى، حيث امل بعد لقائه المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، ان يعود كل سفراء العرب الى لبنان، وقال: العدو هو من يريد ان يأخذ لبنان الى سياسة التهريب، والعدو هو الشخص الذي عنده سلاح غير شرعي خارج منظومة الدولة، العدو هو الشخص الذي دمرنا ودمر اقتصادنا ومنع معرفة ما حصل في مرفأ بيروت، العدو هو حزب الله ومنظومته الفاسدة.!



ودعا أهل بيروت الى المشاركة، وقال: «ان المقاطعة ممنوعة لأنها ربح لحزب الله» ونوه بالمبادرة الكويتية تجاه لبنان والتي أثمرت الكثير من الارتياح للبنانيين ومنها عودة سفراء دول الخليج العربي.



أما عن الشكوك بإمكانية تطيير الانتخابات، فقد أفتى وزير الداخلية الأسبق مروان شربل، بإمكانية تمديدها حتى سبتمبر لتتمكن الحكومة من انجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وفق شروطه، وذلك خلال مشاركته في إفطار السفير وليد البخاري، تكريما لوزير الداخلية بسام مولوي، ووزراء الداخلية السابقين وقادة الأجهزة الأمنية.



الانشغالات الانتخابية، غيبت الذكرى السنوية الـ 47 للحرب الأهلية اللبنانية في «13 نيسان» 1975. والراهن ان هذه الحرب لم تنته مع انتهاء حرب السنتين، ولا حتى بعد إقرار السلم الأهلي في الطائف، والذي حصل هو تبادل مصافحات علنية بين أمراء تلك الحرب، الذين تقاسموا الدولة، وعندما يشعرون بالسأم، قد يشعلون الحرب مجددا، طالما ان هناك سلاحا وممولين.