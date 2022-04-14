عبدالله قنيص ـ سعود عبدالعزيز



تمكن رجال الأمن العام، وعقب دقائق من تداول مقطع يظهر شخصا يقوم بالاعتداء غير المبرر وغير الطبيعي على عدد من العمال وشخص مسن، من ضبط المتهم، وتبين انه مواطن ولديه سجل جنائي، وتم احتجاز المواطن في المخفر وتوجيه تهمة الاعتداء بالضرب.



واستنادا الى ما ذكره مصدر امني لـ «الأنباء» فإن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء فراج الزعبي وفور تداول المقطع وجه بتحديد مكان الواقعة ليتبين ان مواطنا مسنا تقدم الى مخفر الظهر وأبلغ بأنه وخلال تواجده في جمعية تعاونية بمنطقة الظهر شاهد شخصا يعتدي على عمال آسيويين، وحينما دعاه الى عدم فعل ذلك خاصة اننا في شهر رمضان، قام المواطن الجاني بضربه بعنف والقائه على الارض دون مراعاة لسنه الكبيرة. وأكد المصدر ان رجال الأمن سيرسلون المواطن الى الطب الشرعي للوقوف على حالته وقت ارتكاب الواقعة ومعرفة ما اذا كان واقعا تحت تأثير أي مواد غير طبيعية.



إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية في بيان لها ان الشخص المعتدي من أرباب السوابق وسجلت بحقه عدة قضايا.