محمد الجلاهمة

أحبط رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة العقيد محمد قبازرد محاولة جديدة لضخ كمية كبيرة من مخدر الأفيون والحبوب المخدرة الى داخل السوق المحلي بضبط وافد ايراني داخل شقة في السالمية واعترف الوافد باتجاره في المواد المخدرة والتي تصل اليه عبر التهريب بحرا من موطنه وتمت إحالة المتهم الى النيابة العامة وأرفق في ملف الإحالة المضبوطات وهي عبارة عن 1500 غرام من مادة الأفيون باهظة الثمن و3000 حبة نوع كابتغون و5 غرامات من مخدر الشبو زعم الوافد انها لاستخدامه الشخصي.

وذكر مصدر امني لـ «الأنباء» ان معلومات وردت لرجال المكافحة عن ايراني يحاول ترويج كمية من الأفيون ليتم ارسال مصدر والاتفاق معه على شراء ربع كيلو واخطار النيابة العامة والتي منحت لرجال المكافحة اذنا بالضبط وتفتيش مسكنه في السالمية وبعد تسليم المتهم للمخدرات المتفق عليها جرى ضبطه وبالانتقال الى مسكنه تم العثور على بقية المواد المخدرة المضبوطة.