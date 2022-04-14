يواجه الملياردير الأميركي إيلون ماسك دعوى قضائية بعد شراء أكثر من 9% من أسهم شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وأصبح ماسك بعد شراء الأسهم أكبر مساهم من الخارج في تويتر، في حين ارتفع سعر السهم بأكثر من 27%.



ويواجه ماسك الآن دعوى قضائية أقيمت لصالح المستثمرين الذين قالوا إن تأخره في إعلانه شراء أسهم تويتر كلف المساهمين أموالا ووفر له نحو 143 مليون دولار.



وتقول أوراق الدعوى المقامة في نيويورك إن ماسك كان مطالبا بإبلاغ لجنة الأوراق المالية والتداول الأميركية خلال 10 أيام أي بحلول 24 مارس الماضي بأنه اشترى 5% من أسهم تويتر.



وتضيف الدعوى أن ماسك لم يبلغ اللجنة بذلك إلا في يوم 4 أبريل الحالي، عندما كشف عن وصول حصته في تويتر إلى أكثر من 9%، مشيرة إلى أن هذا التأخير أتاح له مواصلة شراء أسهم الشركة من البورصة بأسعار رخيصة قبل الإعلان.