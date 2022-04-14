أفادت دراسة صادرة عن كلية الطب جامعة «أسلو» في النرويج، بأن نصف سكان العالم يعانون من نوبات الصداع، ورجحت الدراسة أن تكون السيدات أكثر عرضة لنوبات الصداع عن الرجال.



وأوضح د.لارس جاكوب ستوفنر، الأستاذ في كلية الطب جامعة «أوسلو»، أن نتائج الدراسة كشفت عن أن انتشار اضطرابات الصداع لايزال مرتفعا في جميع أنحاء العالم.



وقام الباحثون في الدراسة بمراجعة النتائج المتوصل إليها بأكثر من 357 دراسة نشرت بين عام 1961 ونهاية عام 2020، ووجدوا أن 52% من الأشخاص يعانون من صداع خلال عام معين، بما في ذلك 14% يعانون من الصداع النصفي، و26% يعانون من صداع التوتر ونحو 5% يعانون من الصداع لمدة 15 يوما أو أكثر في الشهر، فيما يعاني ما يقرب من 16% من الأشخاص في جميع أنحاء العالم من الصداع، ويعاني نصفهم تقريبا (7%) من الصداع النصفي، وفقا للنتائج.