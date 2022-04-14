أعلنت الأمانة العامة للأوقاف انتهاء الاشتراك في مسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص للأطفال في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي الخامسة 2022/2023، يوم الخميس 7/4/2022، والتي نظمتها برعاية معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، ضمن مشاريع الدولة المنسقة لملف الأوقاف في العالم الإسلامي، والذي أنيط بالكويت بموجب قرار مؤتمر مجلس وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعاصمة الأندونيسية جاكرتا عام 1997م، حيث فتحت هذه المسابقة مجالا غير مسبوقا في الكتابة والإبداع الأدبي والقصصي في هذا المجال.



وأكدت نائب رئيس لجنة الإشراف على المسابقة ومدير إدارة المعلومات والتوثيق السيدة ندى البسام بهذه المناسبة، زيادة عدد الدول المشاركة في المسابقة في دورتها الخامسة لهذا العام متجاوزة 21 دولة حتى تاريخ انتهاء الاشتراك الرسمي فيها، موضحة أن موقع الأمانة العامة للأوقاف وحساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي كان لهما الدور الكبير في زيادة الاشتراك بالمسابقة.



وهي مسابقة دولية تعقد كل سنتين باللغة العربية بدون رسوم اشتراك، للتشجيع على تأليف قصص للأطفال في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي من أجل نشر الوعي بأهمية هذه المجالات لدى المجتمع منذ الصغر.



وتهدف المسابقة إلى ترسيخ مفهوم الوقف والتطوع والعمل الخيري لدى الأطفال، وتعزيز دور الأمانة العامة للأوقاف في نشر ثقافة الوقف والعمل التطوعي، والمساهمة في صقل القيم الدينية والأخلاقية والوطنية والجمالية عند الطفل، ودعم وتشجيع المواهب في مجال الإبداع القصصي، وتوجيه اهتماماتهم نحو موضوعات جديدة.