ضبط رجال الجمارك في منفذ النويصيب الحدودي على شخصين من جنسية عربية حاولوا التسلل بكبينة الشاحنة إلى الأراضي الكوي.

وفي التفاصيل حسب الإجراءات الجمركية المتبعة لتفتيش الشاحنات قبل دخولها إلى الكويت وتفتيش كبينة الشاحنة قبل عرضها على جهاز المسح الاشعاعي حيث تم ضبط المتسلل وهو من جنسية عربية مختبأ داخل كبينة الشاحنة بطريقه احترافية.

وفي اليوم نفسه ايضاً تم ضبط شخص آخر حاول التسلل مختبئاً بنفس الطريقة وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في حقهما وتسليمهما للجهات المختصة.

ومن جانب آخر شكر مدير عام الادارة العامة للجمارك السيد سليمان عبدالعزيز الفهد، رجال الجمارك ودعاهم إلى بذل المزيد من التفاني واليقظة للتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان البلاد.