المحري: المجلس الحالي حقق العديد من الإنجازات وحريصون على استكمال المسيرة

كمال: قلب العاصمة يحتاج إلى تطوير بشكل كبير ونطالب بتعيين ذوي الخبرة والكفاءة

المويزري: «قادمون لتقديم ما هو أفضل» ومنصب رئاسة المجلس البلدي متاح للجميع

الضاعن: «البلدي» كيان يؤسس لتخطيط وتنمية الوطن وهو بحاجة لإعادة القوة لصلاحياته

عبدالله الراكان



13 مرشحا بينهم 3 أعضاء حاليين وامرأة كانت حصيلة اليوم الأول لفتح باب الترشيح لانتخابات المجلس البلدي أمس، وذلك عقب صدور مرسم الدعوة للانتخابات المقررة في 21 مايو المقبل، حيث استقبلت إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية المرشحين وسط استعدادات مكثفة.



وسجلت الدائرة الثالثة النسبة الأكبر من المرشحين بواقع 4 بينما اتت الدائرة السادسة في المرتبة الثانية بمرشحين، وتوزع المرشحون الآخرون على كلا باقي الدوائر.



وخلال تقديم أوراق ترشحه، قال نائب رئيس المجلس البلدي الحالي ومرشح الدائرة الثانية (ضاحية عبدالله السالم) عبدالله المحري إن المجلس البلدي الحالي أنجز العديد من القوانين واللوائح التي لامست المواطن بشكل مباشر، وبالتالي أتينا اليوم «أمس» لتجديد العهد واستكمال مسيرة الإنجاز.



وأضاف المحري: سلط المجلس البلدي الضوء على القضية الاسكانية، ولم يتركها بل لاحقها، مؤكدا أن المجلس الحالي ساهم بإزالة العوائق عن مدينة جنوب سعد العبدالله ودافع عن كل استحقاق وحرص على المزيد من تفعيل الاختصاصات.



بدوره، قال مرشح الدائرة السادسة (ابرق خيطان) وعضو المجلس الحالي فهيد المويزري إن سبب ترشحه مرة أخرى لثقته التامة بأن ابناء الدائرة والكويت ستختار الأفضل، وقدمنا في المجلس السابق ما لدينا وبإذن الله «قادمون لتقديم ماهو أفضل»، خصوصا أننا اكتسبنا خبرة في التعامل مع القضايا من تقديمها في الوقت المناسب، ونعمل جميعا لخدمة الوطن ويهمني أن اساهم في انجازات المجلس البلدي القادم، لتعم الفائدة على اهالي الكويت.



وحول تفكيره في التقدم لمنصب رئاسة المجلس البلدي، أكد المويزري أن المنصب سباق خاص بين الاعضاء، مطالبا بأن تكون الرئاسة «شعبية» وتعود للاعضاء المنتخبين مع احترامنا الكامل للمعينين، لاسيما ان المنتخبين مارسوا دورهم الشعبي اكثر ومنصب الرئاسة متاح للجميع وسابق لأوانه. من جانبه، ذكر عضو المجلس البلدي مرشح الدائرة الاولى (شرق) د.حسن كمال، أن البداية كانت سلسة وممتازة، وبالتالي لابد من تبيان أهمية المجلس البلدي وضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، موضحا أنه سيستكمل برنامجه الانتخابي بصفته عضوا سابقا، كما أن هناك العديد من الاعمال التي يجب القيام بها ولكنها تحتاج لمتابعة. وأكد كمال أن قلب العاصمة يحتاج للتطوير بشكل كبير بالإضافة للمناطق للمحيطة به، مشيرا إلى أن المجلس اهتم بذوي الإعاقة، وهذا الأمر سيستمر مع المجالس المقبلة، مبينا أن اللوائح والنظم المتعلقة بالبناء تعتبر من الموضوعات العامة لاسيما مع وجود توسع عمراني في الشمال والجنوب، وإنشاء المدن الجديدة الصناعية، مؤكدا أن جميع ما ذكر بحاجة لضوابط من المجلس والبلدية، مطالبا بتعيين أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة.



من جهته، استغرب مرشح الدائرة الثامنة (الصليبخات) د.طلال الشمري، من عدم تطبيق الربط الكلي بين البلدية ووزارة الداخلية والاشغال، موضحا ان لذلك أهمية خاصة لمحاربة الظواهر السلبية وخاصة سرقات السيارات وغيرها.



ودعا الشمري الى ضرورة الاهتمام بالتشجير حول المساجد وتطوير الساحات الترابية، متمنيا من أن الناخبين يحسنوا الاختيار خلال فترة الانتخاب.



وفي السياق ذاته، لفت مرشح الدائرة الثالثة (الفيحاء) محمد الضاعن الى انه يملك برنامجا انتخابيا سيسهم في تطوير البلاد من خلال المجلس البلدي، مشيرا الى أهميته ككيان يؤسس لتخطيط وتنمية الوطن، وهو بحاجة الى وقفة لإعادة القوة الى صلاحياته واختصاصاته.



وذكرت مرشحة الدائرة الثالثة (الفيحاء) زينب الحساوي انها ترشحت لكي تخدم الكويت، إضافة الى وجود قضايا جديدة تتطلب تسليط الضوء عليها، مضيفة انه هناك مقترحات جديدة تود أن تطرحها لتواكب العصر الذي نعيشه، مضيفة اتمنى من خلال حصولي على الدكتوراه في الإدارة والقيادة التربوية توظيف امكانياتي لصالح إدارة الموارد الموجودة حاليا.



وبينت الحساوي ان أبرز القضايا التي ستركز عليها تتعلق بتفعيل دور الشباب في عملية التنمية، إضافة الى الحاجة الى تجميل المناطق، واتباع أسلوب متطور في إدارة الأزمات التي تتعرض لها البلاد فيما يتعلق بتنظيم الشوارع والمشاريع السياحية والسكنية المناسبة التي تحقق مردودا اقتصاديا.



كما اشار مرشح الدائرة الرابعة (حولي) جواد قمبر إلى ضرورة ضم المناطق الجديدة وغير المدرجة الى الدوائر الانتخابية، مؤكدا اهتمامه بالقضية الاسكانية وتحرير الأراضي للإسكان، لأنها تمس الشباب بصفة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، فهناك من ينتظر لاكثر من 20 عاما حتى يحصل على أرض.



من جانبه، تساءل مرشح الدائرة الثالثة محمد قديري (الفيحاء) عن المستفيد من عدم تخصيص الاراضي الاسكانية وعدم تطبيق إعادة تدوير النفايات، مبينا أن اداء المجلس البلدي الحالي كان جيدا لكن يطمح للأفضل من خلال مشاركته فيه حال نجاحه.



ولفت مرشح الدائرة السادسة (ابرق خيطان) فارس الديحاني إلى انه سيعمل على خدمة الكويت بصفة عامة والدائرة السادسة بشكل خاص، موضحا ان المجلس البلدي كان سيضيف الى الدائرة منطقة صباح الناصر الا انه تم رفعها من قائمة مناطق الدائرة وأضافوا جنوب السرة بدلا منها، وفي الفترة السابقة كان هناك توجه الى اضافتها الى الدوحة، مستغربا البعد الجغرافي الكبير بين المنطقتين، مؤكدا على ان دوره سينصب في توصيل رسالة للمسؤولين بضرورة الاهتمام بالدائرة السادسة وخصوصا منطقة الفردوس.



المنفوحي: لجنة عليا لانتخابات «بلدي 2022»

م.أحمد المنفوحي

أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي ان البلدية شكلت لجنة عليا لانتخابات المجلس البلدي المقرر إقامتها في شهر مايو المقبل تمهيدا للانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بها، والتي تضم في عضويتها كل من نائب المدير العام لشؤون قطاعي الأحمدي وحولي وقطاعي العاصمة والجهراء بالوكالة ونائب المدير العام لشؤون قطاعي الفروانية ومبارك الكبير ونائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والإدارية ومدير فرع بلدية العاصمة ومدير فرع بلدية الجهراء ومدير فرع بلدية حولي ومدير فرع بلدية الأحمدي ومدير فرع الفروانية ومدير فرع بلدية مبارك الكبير ورئيس فريق الطوارئ المركزي رشيد البدر والمنسق العام مع وزارة الداخلية يوسف الفجي.

وذكر المنفوحي ان استعدادات البلدية تشمل اتخاذ اللجنة العليا كافة الإجراءات والترتيبات المتعلقة بانتخابات أعضاء المجلس البلدي الجديد لعام 2022 والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفق لأحكام القانون 15 لسنة 1962 وتعديلاته والقوانين والنظم المقررة بهذا الشأن، ومتابعة تنفيذ الاشتراطات والضوابط الخاصة بترخيص الإعلانات والمقرات الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي لعام 2022 في ضوء الأحكام الواردة بالقانون رقم 35 لسنة 1962 ولائحة الإعلانات في الأماكن العامة مع مراعاة الاشتراطات الصحية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا بشأن المقرات الانتخابية بالتنسيق مع وزارة الصحة فضلا عن الوقوف على احتياجات البلدية لأداء دورها المنوط بها في تلك الانتخابات والتنسيق مع وزارة الداخلية وغيرها من الجهات الحكومية ووسائل الإعلام بشأن خطة البلدية واستعدادها لإنجاز هذا الحدث ومتابعة أعمال النظافة بجميع مواقع المدارس المخصصة للاقتراع والمناطق المحيطة بها حسب الاختصاص والتنسيق مع الجهات المعنية.



أسماء المرشحين



الدائرة الأولى



٭ حسن علي خزعل حسن كمال



الدائرة الثانية



٭ أحمد فهد راشد مبارك الدويلة



٭ عبدالله عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز المحري



الدائرة الثالثة



٭ زينب علي عباس عبدالله الحساوي



٭ فهد مساعد سالم يوسف السالم العبدالجادر



٭ محمد بدر فهد مبارك الضاعن



٭ محمد خالد علي عبدالله القديري



الدائرة الرابعة



٭ جواد حسن عباس خلف قمبر



الدائرة الخامسة



٭ ناصر مرضي حمدان ماطر الجدعان



الدائرة السادسة



٭ فارس شميريخ متلع غالب الديحاني



٭ فهيد فهاد فرج المويزري الرشيدي



الدائرة الثامنة



٭ طلال ضايف سالم سعد الشمري



الدائرة العاشرة



٭ نصار رجعان نصار مهيني العازمي