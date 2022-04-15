twitter facebook whatsapp viber telegram email من بينهم نائب رئيس المجلس عبدالله المحري 12 مرشحاً قدموا أوراق ترشحهم لانتخابات المجلس البلدي حتى الواحدة ظهراً الجمعة 2022/4/15 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1220 A+ A- استمع عبدالله المحري خلال تقديم أوراق ترشحه قدم 12 مرشحاً في انتخابات المجلس البلدي 2022 أوراق ترشحهم، وذلك حتى الساعة الواحدة ظهرا من أول أيام فتح باب الترشيح من بينهم امرأة، وكان من أبرزهم نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الذي قدم أوراق ترشحه عن الدائرة الثانية ضاحية عبدالله السالم.