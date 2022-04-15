قدم 12 مرشحاً في انتخابات المجلس البلدي 2022 أوراق ترشحهم، وذلك حتى الساعة الواحدة ظهرا من أول أيام فتح باب الترشيح من بينهم امرأة، وكان من أبرزهم نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الذي قدم أوراق ترشحه عن الدائرة الثانية ضاحية عبدالله السالم.