دارين العلي



أكد الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.مطلق العتيبي جاهزية قطاع النقل لصيف 2022 حيث قام القطاع بعرض خطته مؤخرا على وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء م. علي الموسى الذي أبدى دعمه للقطاع والقطاعات الأخرى من خلال حل كل المشاكل وتذليل جميع العقبات من أجل مواجهة التحديات التي قد تواجهنا خلال الصيف، موضحا أنه تم الانتهاء من صيانة عدد كبير من مرافق القطاع من محطات وخطوط هوائية وكيبلات استعدادا للصيف من بينها الانتهاء من صيانة 80 محطة تحويل 33 ك ف من أصل 125 محطة، بالإضافة الى عدد كبير من المحطات 400 ك فولت.



وشدد العتيبي على ان محطات التحويل الرئيسية ذات قدرة وكفاءة عالية ويمكن لمهندسي الوزارة ومن خلال العقود المبرمة مع الشركات المتخصصة مواجهة أي تحد قد يواجهنا خاصة خلال فصل الصيف.



وتــابــع العــتيبي ان الوزارة لديها فرق طوارئ من مهندسيها وفنييها ومن المقاولين، هذه الفرق على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ قد يحدث لا قدر الله في شبكات النقل والشبكات الأخرى وذلك على مدار الساعة وطوال أيام العام.



وثمن العتيبي جهود جميع العاملين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من مهندسين وفنيين وإداريين خلال شهر رمضان الكريم والذين لا يألون جهدا في سبيل تقديم خدمات الوزارة للعملاء بسهولة ويسر رغم التحديات التي يواجهونا.



وفي سياق متصل، أعلن العتيبي عن تشغيل محطة التحويل الرئيسية أم الهيمان (W) 300 كيلو فولت في 25 أبريل الجاري وذلك لخدمة مشروع محطة الصرف الصحي بمنطقة ام الهيمان والتي تنفذها وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كأحد المشاريع التنموية الكبرى في البلاد والتي بدورها سوف تكون نقلة نوعية من خلال المساهمة في توفير المياه المعالجة بكمية تصل إلى 700 ألف متر مكعب مياه معالجة يوميا عندما تعمل بكامل طاقتها التشغيلية لاستخدامها في أغراض الزراعة والتجميل، مشيرا الى ان التشغيل المزمع سيتم بالتنسيق بين الثلاث الجهات (الكهرباء- الاشغال- هيئة الشراكة).



وأوضح العتيبي أن من المزايا التي ستضيفها محطة التحويل الرئيسية في ام الهيمان والمزمع افتتاحها انها ستكون حلقة الوصل بين محطتي توليد الطاقة الكهربائية في الزور والشعيبة، بمعنى انها سوف تسهم في توزيع الأحمال، مما يريح شبكة النقل ويجعلها تعمل بكفاءة أعلى.