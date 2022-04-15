قال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري في تصريحات بثها التلفزيون عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن الحكومة وافقت أمس على هدم صوامع القمح «اهراءات» المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت في 2020، والذي أسفر عن مقتل 215 شخصا على الأقل. وقال مكاري عقب جلسة لمجلس الوزراء إن القرار استند إلى «تقرير فني» خلص إلى أنه من المرجح أن تنهار الصوامع في الأشهر المقبلة، مضيفا أن تجديدها سيكون مكلفا للغاية. وطالبت عائلات ضحايا الانفجار ببقاء صوامع الحبوب المتهالكة في مكانها كنصب تذكاري على الأقل، ولو إلى حين الانتهاء من التحقيق المتوقف في الانفجار. وقال مكاري إنه تم تكليف وزيري الداخلية والثقافة في لبنان بالإشراف على إنشاء نصب تذكاري «تخليدا لذكرى شهداء المرفأ». ووصفت لجنة باسم أهالي الضحايا قرار الحكومة بأنه «جائر»، ودعت الى تحرك احتجاجي قرب المرفأ أمس. واعتبرت اللجنة في بيان الشهر الماضي ان «الإهراءات شاهد على مجزرتكم ولن تهدم مهما جربتم من أساليب». وأضافت «قبل أن تظهر الحقيقة ويحاسب مصاصو الدماء لن تهدم، خصوصا أن بعض أشلاء أهلنا ما زالت هناك».