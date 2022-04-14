عبدالعزيز الفضلي



أصدر وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب قرارا بتشكيل لجنة لدراسة مقترح الهيكل التنظيمي ونظام تقويم الكفاءة للتوجيه الفني للمواد الدراسية برئاسته، إضافة إلى مدير إدارة الموارد البشرية سعود الجويسر نائبا ومقررا، وعضوية كل من الموجه الفني العام للعلوم منى إبراهيم الأنصاري، ومدير إدارة الشؤون التعليمية بمنطقة الجهراء التعليمية حمد عبدالرحمن السعيد، ورئيس جمعية المعلمين حمد عدنان الهولي، وموجه أول لغة عربية د. نايف عبدالله الحربي، وموجه أول رياض الأطفال منيرة عبدالله العازمي وموجه أول لغة عربية ناصر فلاح العيبان ومدير مدرسة الموهبة المشتركة بدر علي الهاجري.



وحدد د.اليعقوب اعمال اللجنة بدراسة اقتراح هيكل تنظيمي للتوجيه العام للمواد الدراسية، ودراسة إشراك الموجه الفني في عملية التقييم كعنصر من عناصر التقييم الفني وفقا للمعايير الفنية واللوائح والنظم المعمول بها مع إعادة النظر بعناصر تقييم أعضاء الهيئة التعليمية بما يتوافق مع متطلبات العملية التعليمية، مشيرا إلى انه يجوز للجنة الاستعانة بأحد المختصين بالوزارة أو خارجها للاستئناس بالرأي القانوني أو الفني في مهام اللجنة، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ولمدة شهر واحد فقط، وعلى جميع جهات الاختصاص بالوزارة العلم والعمل بموجبه.