اختتمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة التأهيل والتقويم الدورة (85) لحفظ القرآن الكريم لنزلاء منزل منتصف الطريق.



وقال مدير إدارة التأهيل والتقويم د.ناصر العجمي إن عدد الذين شاركوا في الدورة بلغ (23) حافظا للقرآن من نزلاء منزل منتصف الطريق.



وأضاف العجمي ان إدارة التأهيل والتقويم تعمل على تحقيق الأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها لإعادة تأهيل وتقويم فئات نزلاء المؤسسات الإصلاحية ودور رعاية الأحداث والمتعافين من آفة الإدمان بمنزل منتصف الطريق ومركز علاج الإدمان، لإمكانية إعادة دمج هذه الفئات بالمجتمع بصورة لائقة ومناسبة، من خلال إعداد وتنفيذ البرامج والأنشطة التأهيلية والتربوية المتعددة، والتي تنطلق فيها من قيم ورسالة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.