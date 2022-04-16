علي إبراهيم

كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن رحلات العمرة برا تشهد اتزانا في الأسعار خلال الموسم الرمضاني الحالي، وسط زيادة في الإقبال من قبل المقيمين على أداء المناسك كونه أول موسم بعد جائحة ڤيروس كورونا، مبينة أن تكلفة رحلة العشر الأواخر تبدأ بـ 120 وتصل إلى 200 دينار.

وأشارت المصادر إلى أن مكاتب الحج والعمرة أعدت باكدجات بقائمة خيارات مختلفة لتلبية رغبة أكبر شريحة من العملاء، ومن بين تلك القائمة توجد رحلة لمدة 10 ليال بتكلفة تبدأ من 150 دينارا في الغرفة الرباعية لترتفع إلى 170 دينارا في الثلاثية، وصولا إلى 200 دينار في الغرفة الثنائية.

فيما وضعت المكاتب خيارا برحلة مدتها 3 ليال تستهدف من خلالها ليلة الـ 27 من شهر رمضان وذلك بتكلفة تبدأ من 125 دينارا في الغرفة الرباعية و135 دينارا في الغرفة الثلاثية، و150 دينارا في الغرفة الثنائية، يأتي ذلك إلى جانب رحلة مدتها 5 ليال بتكلفة تبدأ من 125 دينارا للغرفة في الغرفة الرباعية وتصل إلى 155 في الغرفة الثنائية.