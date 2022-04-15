القاهرة - ناهد إمام

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي التوصية، بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، وذلك خلال أبريل/ يونيو 2022.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتي:

7.50 جنيهات للتر بنزين 80

8.75 جنيهات للتر البنزين 92

9.75 جنيهات للتر بنزين 95

وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيهات للتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه، ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.