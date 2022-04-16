أعلنت جمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية عن تنفيذ مصرف «إفطار صائم» الذي يهدف الى توزيع الوجبات الغذائية على العمال والمحتاجين داخل الكويت خلال شهر رمضان الفضيل، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف.

وقال المدير التنفيذي لجمعية تراحم الخيرية عبدالحميدالدوسري، إن مصرف «إفطار صائم» يأتي ضمن مجموعة من المبادرات والحملات الخيرية التي تطلقها الجمعية خلال الشهر الفضيل.

وأوضح الدوسري أن مصرف إفطار صائم الذي تنفذه الجمعية يغطي العديد من المناطق داخل الكويت، نفعاً للمحتاجين وتلبية لمتطلباتهم خلال شهر الخير.

مضيفاً أن المشروع يأتي بالتعاون مع الامانة العامة للأوقاف التي لا تألو جهداً في دعم كل الأنشطة والجهود الخيرية والتطوعية التي تقوم بها الجمعية وغيرها من المؤسسات الخيرية، مشيداً بجهودها المتواصلة في تسهيل جميع السبل لإنجاح هذه الأنشطة والحملات والمشاريع الخيرية.

واختتم الدوسري تصريحه بالإشارة إلى أهمية مصرف إفطار الصائم، باعتباره أحد أهم المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية خلال رمضان، مبيناً أن الجمعية تواصل مشروعها لإفطار الصائمين داخل وخارج الكويت إدخالاً للسرور على الفئات المحتاجة خلال رمضان المبارك.