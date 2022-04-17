البنك نجح في تخفيض القروض المتعثرة إلى 1.55% ومغطاة بضمانات تصل إلى 357%

جورج ريتشاني: الاستمرار في تنفيذ إستراتيجية البنك خلال 2022 والحفاظ على زخم ثابت

أقرت الجمعية العمومية العادية وغير العادية السنوية للبنك الأهلي الكويتي التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 92.33%، جميع بنود جدول الأعمال ومنها توزيع 5% نقدا و5% منحة على المساهمين، كما انتخبت مجلس إدارة جديدا للسنوات الثلاث المقبلة.



واستعرض رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي طلال بهبهاني في كلمته الافتتاحية بالترحيب بالسادة المساهمين والحضور، التقرير السنوي للسنة المالية 2021، مشيرا إلى أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي قد حققت أرباحا تشغيلية بمبلغ 82.1 مليون دينار، بزيادة بلغت نسبتها 12%، بالمقارنة مع نتائج عام 2020، في حين بلغت الأرباح الصافية 27.2 مليون دينار، ووصلت ربحية السهم إلى 12 فلسا، وارتفع إجمالي موجودات البنك بنسبة 16% ليصل إلى 5.6 مليارات دينار، وزادت القروض والسلف بنسبة 9% لتصل إلى 3.4 مليارات دينار، وزادت ودائع العملاء بنسبة 12% لتصل إلى 3.9 مليارات دينار، وقد نجحت المجموعة في تخفيض نسبة القروض المتعثرة إلى 1.55% لعام 2021، وهي مغطاة بضمانات تصل نسبتها إلى 357%، بالمقارنة مع 1.57% ونسبة تغطية 339% على التوالي في عام 2020. كما وصل معدل كفاية رأس المال إلى 18.27%.



وخلال الاجتماع، وافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة الذي يغطي الأنشطة المالية للبنك الأهلي الكويتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، كما وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم (5 فلوس لكل سهم)، كما وافقوا على توزيع أسهم منحة بنسبة 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 85 مليون سهم جديد توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المسجلين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 11 مايو المقبل، كل منهم بنسبة ما يملكه (بواقع خمسة أسهم لكل مائة سهم)، وتغطية قيمة هذه الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة 8.5 ملايين دينار من الأرباح المرحلة، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقا لما يراه مناسبا.



وانتخبت الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة للبنك للسنوات الثلاث المقبلة (2022 ـ 2024)، إذ تم انتخاب 6 أعضاء غير مستقلين واختيار 4 أعضاء مستقلين لعضوية مجلس الإدارة وانتخاب عضوين احتياط، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد المكافأة السنوية للأعضاء، مع مراعاة قواعد الحوكمة الصادرة عن الجهات الرقابية.



وتم انتخاب 6 أعضاء غير مستقلين على النحو التالي: طلال محمد رضا يوسف بهبهاني، صلاح أحمد السرحان، علي إبراهيم حجي حسين معرفي، خالد عثمان عبدالوهاب العثمان، عادل إبراهيم بهبهاني ورائد عبدالكريم المؤمن.



كما تم تعيين أحمد حمد الثنيان - ممثلا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - عضو غير مستقل وتم انتخاب عضوي الاحتياط شركة محمد صالح ورضا يوسف بهباني ذ. م. م. (عضو احتياط أول).



وشركة بهبهاني للاستثمار (عضو احتياط ثان)، كما تم اختيار أعضاء مستقلين هم: زيد خلدون حسن النقيب، طارق فريد عبد الرحمن العثمان ود. مهدي إسماعيل علي الجزاف.



التقييمات



وأشار بهبهاني إلى أن المجموعة قد حافظت على تصنيفات استثمارية قوية بدرجة A (مستقرة) من وكالة فيتش وA2 (مستقرة) من وكالة موديز، تعكس هذه التصنيفات مركز رأس المال الجيد لمجموعة البنك الأهلي الكويتي والسيولة الممتازة، والتي تتوافق تماما مع النظام التنظيمي المحافظ والقوي لبنك الكويت المركزي.



كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال البنك بمقدار 8.5 ملايين دينار وهو يمثل ما نسبته 5% من رأس المال، وذلك بإصدار 85 مليون سهم جديد توزع على المساهمين المسجلين في سجلات البنك كأسهم منحة مجانية بواقع 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم)، وتمت الموافقة على زيادة رأسمال البنك (عن طريق أسهم المنحة) من 170 مليون دينار الى 178.5 مليون دينار.



بنك أسهل



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي جورج ريتشاني: «لقد قطعنا خطوات كبيرة في إستراتيجية» التحول والنمو «في 2021، والتي أسفرت عن أداء مالي قوي كان مدعوما بشكل أكبر من خلال التعافي الاقتصادي العالمي. كما حققت عمليات مجموعة البنك الأهلي الكويتي الدولية في مصر والإمارات أداء جيدا بشكل استثنائي، حيث ساهمت بنسبة 40% من إجمالي الدخل التشغيلي للمجموعة، ونتوقع الحفاظ على زخم ثابت في 2022 ونحن على ثقة من أنه يمكننا الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتنا، وتعزيز أولوياتنا الاستراتيجية الرئيسية ـ رأس المال والتكلفة والسيولة والأصول والحوكمة».



وأكد ريشاني أنه في إطار استراتيجية «التحول والنمو»، ستواصل مجموعة البنك الأهلي الكويتي الاستثمار بكثافة في الأجندة الرقمية للبنك، وتعزيز الكفاءة وتجربة العملاء المعززة، وتعزيز تواجد البنك في مختلف الفئات السكانية، وتقديم منتجات وخدمات جديدة. كما ستواصل المجموعة أيضا الاستثمار في توظيف القوى العاملة الموهوبة والحفاظ على كوادرها الوطنية، وتطوير أداء الموارد البشرية، ودمج العمليات الخارجية في المجموعة.



مستقبل مستدام



أطلق البنك الأهلي الكويتي أول تقرير استدامة للمجموعة في 2021، وقد وضع معيارا يمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة. وتلتزم مجموعة البنك الأهلي الكويتي بتأييد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات باعتبارها ركيزة أساسية في طريقة إدارة وإدارة الأعمال، وستواصل المجموعة الإبلاغ عن أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإنجازاته بأقصى قدر من الشفافية لتسريع التقدم البشري نحو ضمان الاستدامة المجتمعية والبيئية، كما يؤكد البنك الأهلي من جديد التزامه بحملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت.