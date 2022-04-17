محمد الجلاهمة



قال مصدر أمني إن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا موسعا للوقوف على أوجه الخلل التي استغلها مواطن في السجن المركزي مكنته من إنهاء حياته شنقا، وتأتي واقعة الانتحار داخل السجن منذ شهر على إقدام الهندي قاتل الأسرة الكويتية بمنطقة العارضية على إنهاء حياته أيضا بالطريقة نفسها(الشنق)، وذلك في 16 مارس الماضي.



وأشار المصدر الى ان التحقيق سوف يحدد وسائل وسبل من شأنها عدم تكرار وقائع إقدام نزلاء على إنهاء حياتهم سواء بالشنق أو بتمزيق الشرايين.



وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت مساء أمس الأول بلاغا بشنق نزيل لنفسه، وبانتقال الأدلة تبين ان النزيل هو مواطن كويتي محكوم عليه بالحبس 9 سنوات على ذمة قضية جنائية، وانه استخدم سلكا حديديا لشنق نفسه حيث أعده كمشنقة وربط طرف السلك بسقـــف غرفة الحبس والطرف الثاني حول عنقه وأنهى حياتـــه، وتم نقـــل الجثـــة إلى الطـــب الشرعي تمهيدا لتسليمها إلى ذويه.