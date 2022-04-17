الدوحة ـ فريد عبدالباقي



حققت الأندية القطرية نتائج جيدة مع ختام مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم لمنطقة غرب القارة والمقامة حاليا في السعودية بنظام التجمع.



فقد حقق الدحيل فوزا غاليا على باختاكور الأوزبكي بنتيجة 3-2، وتعادل الغرافة مع شباب الأهلي دبي الإماراتي 1-1، وبالنتيجة ذاتها تعادل الريان مع الشارقة الإماراتي، فيما اكتسح السد نظيره الوحدات الأردني 5-2.



وفي بقية المباريات، تمكن فريق الجزيرة الإماراتي تحقيق أول انتصار له في البطولة على حساب مومباي سيتي الهندي 1-0، وتغلب التعاون السعودي على سباهان أصفهان الإيراني 3-0، وتعادل القوة الجوية العراقي مع الشباب السعودي 1-1.



هذا، واقترب الهلال السعودي حامل اللقب من بلوغ الدور ثمن النهائي عندما حافظ على صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط العلامة الكاملة بفوزه الثمين على الاستقلال الطاجيكي 1-0، وبالنتيجة ذاتها فاز مواطنه الفيصلي على ناساف كارشي الأوزبكي.



ومن المقرر أن تحدد الجولة الرابعة التي ستقام يومي الاثنين والثلاثاء ملامح الفرق المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي.



ويتأهل إلى الدور الثاني غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.



إلى ذلك، انتقد الروماني كوزمين مدرب فريق الشارقة الإماراتي سوء أرضية ملعب ستاد الملك فهد الدولي خلال لقاء فريقه أمام الريان القطري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.



وقال كوزمين عقب المباراة: إن الفريق تأثر بالسلب من سوء أرضية الملعب، فضلا على أن تعادل الفريقين لا يخدم موقفهما في المجموعة الأولى.