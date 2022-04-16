قام وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.علي الموسى بجولة تفقدية لمحطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه، رافقه وكيل الوزارة بالتكليف م.خليفة الفريج ورئيس مهندسي تشغيل وصيانة المحطات م.هيثم العلي وعدد من المديرين في قطاع المحطات.



وقد استهل جولته بزيارة لغرفة التحكم الكهربائية ECR اطلع من خلالها على سير العمل والإجراءات المتبعة والاطمئنان على استعداد محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لصيف 2022، كما قام مدير محطة الصبية بالتكليف م.طلال الشمري بشرح تفصيلي عن آلية عمل نظام التحكم الكهربائي في المحطة التي تبلغ سعتها الإنتاجية 7100 ميغاوات وتمثل 35% من إجمالي الطاقة المنتجة للكويت وتبلغ السعة الإنتاجية للمياه 100 مليون غالون إمبراطوري يوميا، وشملت الجولة زيارة غرفة التحكم الحرارية TCR.



وأوضح الموسى في كلمة له أن كوادرنا الوطنية هم مصدر فخر واعتزاز للوزارة، وقطاع محطات القوى الكهربائية هو عصب الوزارة الذي من خلاله يتم تأمين احتياجات الدولة من الكهرباء والماء، وشدد على أهمية تطوير العنصر البشري وتأهيله للتمكن من مواجهة أي تحديات التي تواجه الشبكة الكهربائية أو المائية.



واختتم جولته بتناول وجبة الإفطار مع المناوبين من العاملين في المحطة، وشكر العاملين في الوزارة على تفانيهم في العمل وحرصهم على استقرار شبكات الوزارة الكهربائية والمائية.