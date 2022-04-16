أسامة أبوالسعود



أعرب رئيس نقابة العاملين بشركة كيبيك للبتروكيماويات مساعد الشريد عن استنكار النقابة ورفضها القاطع للإرهاب الصهيوني ضد إخواننا الفلسطينيين وانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك وسط صمت دولي واضح.



وشدد الشريد في تصريح صحافي على ان القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك ستظل قضية العرب والمسلمين الأولى حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية من أيادي العصابات الصهيونية المجرمة، مشددا على أن الإرهاب الصهيوني لن يزيد الفلسطينيين إلا تمسكا بأرضهم ولن يزيد العرب والمسلمين إلا ثباتا على الحق في مواجهة هذا الإجرام المتعمد.



وأشاد بمواقف الكويت قيادة وحكومة وشعبا في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الأقصى المبارك على مدى عقود من الزمن، مؤكدا ان الدفاع عن الأقصى المبارك وأرض فلسطين هي عقيدة لدى كل مسلم ولن تنتهي إلا بزوال هذا الإجرام وعودة الأرض لأصحابها.

واستنكر مواقف المجتمع الدولي المخزية والتي تدعم هذا الكيان الإجرامي الذي لا يعترف بعهود ومواثيق دولية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.



وختم الشريد تصريحه داعيا جميع الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف صلبة وتقديم دعم حقيقي لأشقائنا الفلسطينيين لمواجهة هذا الإجرام الصهيوني الذي يدنس المقدسات ولا يعرف حرمة لدين او معتقد.