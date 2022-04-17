وجه النائب حمدان العازمي سؤالاً إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف، قال في مقدمته، نمى الى علمي أنه في شهر أكتوبر 2021 تم تشكيل لجنة التنظيم والاستقبال للمتقدمين للتعاقد بوظيفة عامل نظافة بقرار من وكيل وزارة التربية ونظراً لما حدث في الآونة الأخيرة من تدهور نظافة المرافق التعليمية مما قد يؤثر سلباً على صحة وسلامة الطلبة والطالبات، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

1- كشف بأسماء أعضاء اللجنة وصفتهم والمسمى الوظيفي والمستحقات المالية لكل منهم

2- ما مدى صحة إعفاء رئيس اللجنة قبل انتهاء المدة المحددة للجنة إذا كانت الإجابة بصحة الإعفاء يرجى تزويدي بالأسباب والإجراءات القانونية والإدارية المترتبة على هذا الإعفاء خصوصاً إذا كان كان سبب الإعفاء ناجم عن التقصير والإهمال بالمهام التي تختص بها اللجنة.

3- يرجى تزويدي بمحاضر الاجتماعات والتقارير الدوري