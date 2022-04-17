أكدت الهيئة العامة للبيئة أن مسابقة (جمع البلاستيك وإعادة تدويره) التي أطلقتها أخيرا تستهدف حماية البيئة من المخلفات الضارة وزيادة الوعي المجتمعي بالشؤون البيئية.

وقالت مديرة ادارة العلاقات العامة والاعلام في الهيئة شيخة الابراهيم لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المسابقة ستكون سنوية ذات فعاليات متجددة على طوال العام في مناطق مختلفة من البلاد.

وأضافت ان الهيئة نظمت في إطار هذه المسابقة فعاليات في منطقة مشرف شارك فيها اكثر من 150 مشاركا ومشاركة اذ تم جمع نحو 650 كيلو غرام من البلاستيك سيتم تسليمها لشركة خاصة بهدف اعادة تدويرها مبينة انه تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الاولى بجوائز مالية.

وذكرت ان جائزة المركز الاول التي بلغت 500 دينار كويتي حصلت عليها المشاركة عالية محمود والتي قامت بتجميع 100 كيلو جراما من البلاستيك فيما حقق ماهر نايف المركز الثاني وجائزة قيمتها 200 دينار بجمعه 3ر70 كيلو جرام وخولة الكندري المركز الثالث وجائزة قدرها 100 دينار بجمعها 4ر49 كيلو غرام.

واشارت الى ان ما تم جمعه من المخلفات البلاستيكية تعد كميات كبيرة وسيتم نقلها إلى مصانع التدوير في اقرب وقت ممكن حتى يتم التخلص منها بطرق آمنة مشيرة الى ان البلاستيك من اكثر المخلفات خطورة على البيئة.

وقالت الابراهيم انه تم التركيز على البلاستيك لأنه من أكثر الملوثات تأثيرا على البيئة وسيتم التركيز في السنوات المقبلة على مخلفات اخرى مثل الزيوت والمخلفات الورقية وغيرها من المخلفات ذات التأثير السلبي على البيئة من أجل زيادة الوعي ومساندة مصانع اعادة التدوير.

وذكرت انه سيتم اعادة تدوير ما يمكن تدويره في منطقة السالمي وهناك خطوة لتحويل النفايات إلى طاقة مؤكدة ان الكويت مستمرة في دعم قضايا اعادة تدوير المخلفات وستكون من احدى المناطق الرائدة في الخليج في اعادة التدوير.

واعربت عن سعادتها بالتفاعل مع هذه المسابقة ومشاركة جميع الاعمار وهو ما يخدم اهداف الهيئة في هذا المجال عبر خلق جيل واع بالقضايا البيئية للمضي قدما نحو الاستدامة البيئية.