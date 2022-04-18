أعلنت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن استضافتها لمأدبة الإفطار الرمضانية على شرف الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي، وذلك تقديرا للجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية خلال الشهر الفضيل.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن مأدبة الإفطار شهدت تواجد كل من الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات بشركة زين الكويت وليد الخشتي، ومدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للطيران المدني منصور الهاشمي، حيث أتت المبادرة انطلاقا من حملتها السنوية لشهر رمضان المبارك «زين الشهور»، والتي سيرت من خلالها قوافل الخير لتشارك بها بركة وبهجة الشهر الفضيل مع كافة أطياف المجتمع، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات في البلاد لتعكس روح العطاء في الشهر الكريم.



وقام فريق «زين» بزيارة مقر الإدارة العامة للطيران المدني في مطار الكويت الدولي، وذلك لمشاركة الأجواء الرمضانية وبركة الشهر الكريم مع منتسبي الطيران المدني ووزارة الداخلية العاملين في المطار الذين يسهرون على أمن وحماية الوطن على مدار الساعة، وذلك من خلال وجبة الإفطار التي أقامتها الشركة على شرفهم امتنانا وتقديرا لجهودهم التي يبذلونها أثناء موعد الإفطار خلال مواعيد مناوباتهم في الأجواء الشاقة من شهر رمضان المبارك بعيدا عن أسرهم.



وتحرص «زين» على تعزيز جسور اتصالاتها مع عملائها والمجتمع الذي تعمل فيه طوال العام وبالأخص خلال شهر رمضان المبارك، حيث لطالما سعت إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة بشكل عملي من خلال تكثيف برامجها في الشهر الفضيل، وذلك باعتبارها من المؤسسات الاقتصادية الرائدة في القطاع الخاص الكويتي التي تؤمن بأن لديها رسالة والتزامات حقيقية اتجاه المجتمع.



وأفادت الشركة بأن التزامها المستمر في تقديم قيمة مضافة للمجتمع يجعلها تحرص على تناول القضايا الأكثر تأثيرا في الحياة، مبينة أن حملتها الرمضانية «زين الشهور» تأتي عاما بعد عام لتترجم هذا التوجه، حيث تحمل معها رسالة تحث على التقارب والتراحم والمشاركة في الحياة ونشر السلام وتعزيز ثقافة العطاء.