اللهم انصر إخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الأوطان، إلهنا، عظم الكرب واشتد الخطب وتفاقم الأمر على إخوتنا المسلمين في فلسطين وبلاد الشام وسورية والعراق واليمن وبورما، اللهم عجّل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم الطف بإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، ربّ ثبّت أقدامهم وارحمهم.. ربّ ردّ كيد كل من أراد بهم السوء يا عزيز يا جبار. اللهم تولّ أمرهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم ولّ عليهم خيارهم، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وذراريهم وأموالهم. نسألك اللهم أن تعصم دماء المسلمين وأموالهم وأن تجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن تصرف عنهم شرارهم وجميع بلاد المسلمين.



حسين العنزي